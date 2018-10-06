THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Burdur'da dün kaybolan yaşlı kadın, ormanda bulundu

Burdur'da dün akşam saatlerinde kaybolan 70 yaşındaki Zeynep Yıldırım, ormanda sağ olarak bulundu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:42
Burdur'da dün kaybolan yaşlı kadın, ormanda bulundu

Burdur'da dün kaybolan Zeynep Yıldırım (70), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla ormanda sağ bulundu.

Burdur'da dün saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'de oturan Zeynep Yıldırım'ın kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Vatandaşların da desteğiyle kayıp kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Aramalar gece boyu devam etti, ancak Zeynep Yıldırım'a ulaşılamadı.

Ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Zeynep Yıldırım'ı ormanda sağ buldu. Sağlık durumu iyi olan Yıldırım, tedbir amacıyla Ağlasun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:42
  1. Burdur
  2. kayıp
  3. arama çalışmaları
  4. ormanda bulundu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan Münbiç'te 56'ncı devriyeyi tamamladı
    1. TSK'dan Münbiç'te 56'ncı devriyeyi..
    2. Bir kayıp haberi de Gümüşhane'den geldi
    3. Bursa'da katliam gibi kaza! Çok sayıda..
    4. Nefes kesen maçta kazanan yok! 2-2
    5. Azez'de büyük patlama! Ölü ve..
    6. Burdur'da dün kaybolan yaşlı kadın,..
    7. Buldan'dan, Erkan Baş ve Barış Atay..
    8. ‘Çarpıntım var!’ paniği
    9. Sivas'ta lise kantinini soyan şahıs..
    10. Kardeşini bıçakladı, ambulans gelene..
    11. Kucka kulübü şikayet etmişti kadro..
    12. NASA'dan dünyayı korkutan uyarı!
    13. Başbakan imzaladı... Rus Ordusu'nda..
    14. Gelin arabası kaza yaptı! Çok sayıda..
    15. Burdur'da kayıp kadın, ormanda bulundu
    16. Halil Halid Paşa kimdir?
    17. Firari FETÖ'cü çift çatıda yakalandı
    18. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    19. Lise öğrencilerine çarpan sürücü..
    20. Beyine zararlı 10 davranış
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti