Burdur'da dün kaybolan yaşlı kadın, ormanda bulundu
Burdur'da dün akşam saatlerinde kaybolan 70 yaşındaki Zeynep Yıldırım, ormanda sağ olarak bulundu.06 Ekim 2018 Cumartesi 15:42
Burdur'da dün kaybolan Zeynep Yıldırım (70), jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla ormanda sağ bulundu.
Burdur'da dün saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'de oturan Zeynep Yıldırım'ın kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Vatandaşların da desteğiyle kayıp kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Aramalar gece boyu devam etti, ancak Zeynep Yıldırım'a ulaşılamadı.
Ekipler, bugün saat 11.00 sıralarında Zeynep Yıldırım'ı ormanda sağ buldu. Sağlık durumu iyi olan Yıldırım, tedbir amacıyla Ağlasun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YORUM YAZ