Burdur Gölü Uluslararası 5. Açık Satranç Turnuvası sona erdi.

Burdur Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 5. Burdur Gölü Uluslararası Açık Satranç Turnuvası yapılan ödül töreni ile sona erdi.

2018-2019 Sezonu programı kapsamında, Burdur Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun Burdur Gölü’ndeki çekilmeye dikkat çekmek amacıyla "Göl yoksa Burdur’da yok" sloganıyla düzenlenen Burdur Gölü Uluslararası 5. Açık Satranç Turnuvası ödül töreni ile sonlandı. 6 gün boyunca devam eden turnuvanın ödül töreninde Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve TSF Başkanı Gülkız Tulay yaptukları konuşmaların ardından hakem ve sporculara ödüllerini verdiler.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı konuşmada satrancın, çocukların bilişsel gelişimimdeki önemine dikkat çekerek, “Yapılan sınavlarda satranç oynayan çocuklarımızın, satranca gönül veren sporcularımızın düşünce gücünü paralel olarak geliştirmesinden dolayı iyi okulları, üniversiteleri kazandıklarını sevinerek öğrendim. Bu da bizler için çok önemlidir. Türkiye’nin şu anda en çok lisanslı sporcusuna sahip federasyon olan satrancın, daha çok kitlelere sevdirilmesi ulaştırılması anlamında da bizler yerel yönetimler olarak daha fazla gayret ve çaba sarf etmek zorundayız.” dedi.

Burdur’un turizm açısından da son günlerde kazandığı ivmeye vurgu yapan Başkan Ercengiz, “Gerek lavanta tarlaları gerek Salda Gölü, gerekse tarihi değerleri ile daha çok ön plana çıkardığımız dönemde farklı bir gözle baktığımıza inanıyorum. Burdur bundan sonraki süreçte Türkiye’de gezilip görülmesi gereken yerler arasında hızla yükselecek ve hak ettiği yere gelecektir. Gayretimiz de bu yöndedir. Tabii ki siz değerli sporcularımızın katkılarıyla. Gerçekten kadim bir kentteyiz. Çağdaş bir kentteyiz. İnsanımızın özgürce yaşayabildiği, kadının çocuğun, yaşlının güven içerisinde yaşayabildiği ve iyi bir kent yapısının oluşturulduğu bir kentteyiz. Bugün eğitim kon usunda üstüne koyarak giden Bahçeşehir Koleji, her geçen gün büyüyen hem öğretmen kadrosu, hem de öğrenci potansiyeli ile Burdur’umuzun adını yine eğitimde hak ettiği yerlere getirmek için gayret gösteriyorlar. Ben 6 gün boyunca tüm koşullara rağmen turnuvamıza katılan sporcularımıza, ailelerine ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.