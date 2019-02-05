Burdur Bucak’da zehirlenme son dakika sudan mı zehirlenme oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı bin 271'e ulaştı. Peki Bucak'da zehirlenme mi oldu? Bucak'ta zehirlenme sudan mı?

Burdur'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayeti nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı bin 271'e yükseldi. Alınan bilgiye göre, ilçede son üç günde bin 271 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu. İlçede 43 bini merkezde olmak üzere toplamda 64 bin kişi yaşıyor. Hastaların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edilirken, 6'sı çocuk 16 kişi Bucak Devlet Hastanesinde gözlem altında tutuluyor. Burdur'un Bucak ilçesinde pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurular yaşanmış, başvuruların artması üzerine içme suyundan numune alınarak incelemeye gönderilmişti.

Tedbir amaçlı sular kesildi

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şu anda rahatsızlanmaların sudan kaynaklandığına ilişkin bilgi yok. Tedbir amaçlı ilçenin sularını kestik, şok klorlama yapıyoruz. Çeşitli mahallelerden numuneler alındı. 48 saat sonra belli olacak. Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil. Hastaneye bulantı, kusma ve ishalden gelen hastalarımızdan yatan yok, ayakta serum uygulamasından sonra taburcu ediliyor. Biz süratle sular için tedbir aldık. Bunun nedenini bilmediğimiz için laboratuvar sonuçlarına göre konuşacağız. Su kesintisi ve klorlama tedbir amaçlı. Ayrıca son günlerde aşırı yağışlardan dolayı yüzeydeki suların taban suları ile birleşmesinden dolayı bir etki midir, değil midir, laboratuvar sonuçlarına göre açıklama yapabiliriz. Bizim yaptığımız çalışma vatandaşlarımızın hastaneye gelen şikayetlerinden dolayı, ihtimal de sulardan olabileceği için tedbir amaçlı depolarımızı ve sulama şebekelerimizi boşaltıp, şok klorlama yapabilmek için su kesintisi uyguluyoruz." Yalçın Sezgin, rahatsızlığın içme suyundan kaynaklanma ihtimaline karşı da tedbir amacıyla okullarda su kesintisi uygulandığını kaydetti.

Burdur Valiliğinden açıklama

Burdur Valiliği, Bucak ilçesinde 300 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Bucak ilçe merkezinde, yoğunluğu bugün olmak üzere 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza vatandaşlarımız tarafından başvuru yapıldığı bilgisi alınmıştır. Şu an itibarıyla 6'sı çocuk olmak üzere 12 vatandaşımız Bucak Devlet Hastanesi'nde gözlem amaçlı olarak tedavi altında bulunmaktadır. Diğer vatandaşlarımız ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.