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“Burası Tekirdağ Burada İş Var” bilgilendirme toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla istihdam teşviklerinin yer aldığı “Burası Tekirdağ Burada İş Var” sloganıyla başlatılan 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında toplantı düzenlendi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:57
“Burası Tekirdağ Burada İş Var” bilgilendirme toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla istihdam teşviklerinin yer aldığı “Burası Tekirdağ Burada İş Var” sloganıyla başlatılan 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında toplantı düzenlendi.


Tekirdağ Ticaret Borsası Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Kaymakamlar, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, OSB Müdürleri, ilçelerin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve iş adamları katıldı.


Toplantıda konuşmasına "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlayışına sahip bir kültürden geldiğini ifade ederek başlayan Vali Aziz Yıldırım, şunları söyledi:


"Bu kültür, bize çocukluğumuzdan itibaren öğretilen bir kültürdür. Bunu, bu şekilde düşündüğümüzde elimizdeki imkanı paylaşmanın bizler için hiçte zor olmadığını biliyoruz. Biz o kadar paylaşabiliyoruz ki ülkemizde 3 milyon 600 bini Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4.5 milyon yabancı var. Toplumda rahatsızlığı herhangi bir şekilde hissedilmiyor. Çünkü biz, bize sığınanı geri çevirmeyiz. Bu da kadim kültürümüzün, inancımızın bir başka göstergesidir. Bunu da bu şekliyle düşündüğümüzde elinde olanın muhtaç olana yardım etmesi, komşusu açken tok yatmaması bir dünya görüşü olarak karşımıza çıkıyor."



"İşleyen 12 tane Organize Sanayi Bölgemiz var"


Tekirdağ’ın ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Yıldırım, "İşleyen 12 tane Organize Sanayi Bölgemiz vardır. 2 bin 900 civarında fabrikamız var, 354 bin aktif sigortalımız var. İşin aslına bakarsanız bu çok büyük bir bahtiyarlık içerisinde olduğumuzu gösteriyor ve bu başka bir şeyi de gösteriyor. Biz bu yaptıklarımızın bir mislini daha yapabiliriz. Biz bu kadar daha büyüyebiliriz. Biz ülkemizin ekonomisine katkımızla, azımsanmayacak, küçümsenmeyecek seviyedeyiz. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolarlık bir üretimimiz var ama hepimiz biliyoruz ki bu en az 5 ile çarpılması gereken bir rakamdır. Çünkü fabrikalarımızın, şirketlerimizin, işletmelerimizin merkezi İstanbul’dur ama başka illerde olabiliyor. O yüzden bizim ortaya koyduğumuz katma değer bir başka yerin envanterine, bilançosuna yansıyabiliyor fakat biz ürettiğimizi biliyoruz, sizlerin neler ürettiğini biliyoruz. Öyleyse 1.3 milyar dolarlık üretimimizi 5’le çok rahatlıkla çarparız. Tabi bu, bizim iş adamlarımızın büyüme arzusunda olduklarını, ekonomiye daha fazla katkı yapmayı arzu ettiklerini de gösteriyor. Sizler ekonominin kahramanlarısınız, sizler ekonominin vazgeçilmez insanlarısınız. Sizlerin çokluğu, Türkiye ekonomisinin daha yukarılara çıkması, dünyada ekonomik, gelişmişlik anlamında diğer ülkelerle rekabet edebilme gücümüzün artması anlamına geliyor ve siz bunu başarıyorsunuz. Dünyada rekabet gücümüz artmıştır. Bu sizlerin gayretiyle oldu. Pek çok insanın evine ekmek götürebilmesine, yarına dair plan yapabilmesine vesile oluyorsunuz. Bu az bir çaba, az bir ecir değildir. Hakikaten bu çabalar, devletimiz tarafından da görülüyor ve birtakım teşvikler, muafiyetler, kolaylıklar ile destekleniyor. Yeter ki üretin. Üretim olmadan büyüme olmuyor. Ne kadar çok üretirsek o kadar çok büyüyoruz. Devletimizin başlattığı bu istihdam seferberliğinde başrol sizlerdedir. Siz buna ne kadar destek verirseniz o kadar fazla insanın evine bir lokma daha fazla ekmek gitmesine sebep olacaksınız" dedi.


Toplantı, TOBB Danışmanı Hasan Selçuk Eti tarafından istihdam teşvikleriyle ilgili sunum ve değerlendirme ile son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:57
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