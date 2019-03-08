’Burası Siirt burada iş var’ sloganıyla istihdam seferberliği başlatıldı

Siirt’te Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde istihdam seferberliği ile ilgili toplantı düzenlendi.

Devletin işletmelerin alacağı yeni ek istihdamın ilk üç ay masraflarının tamamını ve kalan 9 ayın ise vergi ve primlerine katkı sağlayacağı İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının basın toplantısına Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir ve iş insanları katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanının 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladıklarını söyledi. Kuzu, "Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla ’Burası Türkiye burada iş var’ sloganıyla istihdam seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Nisan ayı sonuna kadar sağlayacak her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır olacak. Bu kapsamda 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İş veren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz iş verenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek. Buradan Siirt iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz, gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir iş veren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa, çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Aklınıza takılan bir konu olursa Siirt Ticaret ve Sanayi Odası’na ulaşmanız mümkündür. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de valimizin himayelerinde Siirt genelinde iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve ülke genelinde 1 buçuk milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla Siirt genelinde her iş verene sesleniyoruz, Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, burada aş var, burada gelecek var diyoruz" dedi.