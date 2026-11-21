Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen Midyat Hamsi Festivali'nde, Trabzon'dan getirilen 5 ton hamsi ile 2 ton palamut festival alanında kurulan stantlarda pişirilerek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Festival, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Midyat Belediyesi ve Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği iş birliğinde düzenlendi.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde kemençe eşliğinde horon oynandı, erbane ve davul eşliğinde halaylar çekildi. Programda konserler de yer aldı.

Festivale Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Genç: Festivali 2017'de Kızıltepe'de başlattık

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2017 yılında Kızıltepe'de başlattıkları Hamsi Festivali'ni Midyat'ta gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 21 Kasım Mardin Onur Günü'ne değinen Genç, "100 yıl önce Çanakkale'de ne kadar Trabzonlu varsa o kadar Mardinli, Midyatlı dedemiz vardı" dedi; kökenine bakılmaksızın Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Süryani'siyle herkesin bu topraklar için canını feda ettiğini anlattı.

"Bugün 21 Kasım, Mardin'in gurur günüdür" diyen Genç, 100 yıl önce Fransız işgal güçlerine karşı gösterilen mücadeleyi hatırlattı. Genç, "Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte Trabzon'da, Mardin'de ve Midyat'ta binlerce yıl kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı; bu iradenin mimarı olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarını sundu.

Şahin: Trabzon'dan Midyat'a yalnızca hamsi gelmedi

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu kültürlerinin aynı meydanda buluştuğunu belirtti. "Belediyecilik gönüller arasında köprü kurmak, şehirleri birbirine yakınlaştırmak ve kardeşliği büyütmektir" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Trabzon'dan Midyat'a yalnızca hamsi gelmedi; Karadeniz'in kardeşliği, sevgisi ve gönül zenginliği geldi. Biz de Mezopotamya'nın sofrasını, gönlümüzü ve misafirperverliğimizi Trabzonlu kardeşlerimize açtık."

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. "Bugün medeniyetlerin buluşma noktası Midyat'ımızda Hamsi Festivali'ni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Akkoyun, bu tür festivallerin ecdattan devralınan birlik ve kardeşliğe sahip çıkmanın en güzel yollarından biri olduğunu söyledi. Akkoyun, iki şehir arasında kurulan gönül köprüsünün birliği, beraberliği ve kardeşliği daha da güçlendirmesini temenni etti.