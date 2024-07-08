Burası Karadeniz değil Adana
Adana'da Karadeniz'in doğasını andıran orman ve gölet manzarasıyla nefesleri kesiyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/burasi-karadeniz-degil-adana-88000
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Adana'da Karadeniz'in doğasını andıran orman ve gölet manzarasıyla nefesleri kesiyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/burasi-karadeniz-degil-adana-88000
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