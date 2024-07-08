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Yaşam Burası Karadeniz değil Adana
Yaşam

Burası Karadeniz değil Adana

Yeniakit Publisher
2024-07-08 19:52:00 -
Burası Karadeniz değil Adana

Adana'da Karadeniz'in doğasını andıran orman ve gölet manzarasıyla nefesleri kesiyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/burasi-karadeniz-degil-adana-88000

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