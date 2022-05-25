"Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin" Cevap veremeyen Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı!
Düzce'ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" sözleriyle tepki gösterdi.
PKK, DHKP/C ve FETÖ gibi elleri kanlı terör örgütlerinin kuyruğuna takılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'ye gitti.
Kentte tepkiyle karşılanan Kılıçdaroğlu'na iki vatandaş, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" dedi.
Ortaya attığı yalanlarla siyaseti ayaklar altına alan CHP lideri, gösterilen tepkilere cevap veremezken sırıtmakla yetindi.