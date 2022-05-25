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Gündem "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin" Cevap veremeyen Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı!
Gündem

"Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin" Cevap veremeyen Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı!

Düzce'ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 18:46:00 -

PKK, DHKP/C ve FETÖ gibi elleri kanlı terör örgütlerinin kuyruğuna takılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'ye gitti.

Kentte tepkiyle karşılanan Kılıçdaroğlu'na iki vatandaş, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" dedi.

Ortaya attığı yalanlarla siyaseti ayaklar altına alan CHP lideri, gösterilen tepkilere cevap veremezken sırıtmakla yetindi.

 

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Yorumlar

Seçmen

Tam chp oy vereyim diyorum kılıçdaroğlu çıkıyo iktidara Bi iftira atıyo tekrar dönüyorum ak partiye.

Mehteran

Kılıçdaroğlu yönetimindeki chp ülkenin milli güvenlik sorunu haline geldi. Devlet derhal gereğini yapmalı artık bıktık yani.
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