‘Burası Giresun, Burada iş var’ deyip istihdam çağrısına destek verdiler

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ticaret Borsa ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası ortak olarak düzenledikleri basın toplantısı ile ‘Burası Türkiye, burada iş var’ çağrısında bulunarak istihdam seferberliğine desteklediler.

GTSO Binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamayı okuyan GTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Ataün, “Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız iki hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

Kapmayanın başladığını ifade eden Ataün, “İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi, nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır olacak. Bu kapsamda 2 bin 021 TL ücret ve Bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak” ifadelerini kullandı.

“Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek” olduğunu kaydeden Ataün şöyle devam etti:

“Buradan Giresun iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşmektedir. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz.”

‘Burası Giresun, Burada iş var’ sloganı ile istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantısı yapılacağını vurgulayan Şükrü Ataün, “Önümüzdeki süreçte de Valimizin himayelerinde Giresun genelinde iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve ülke genelinde 1,5 milyon (Giresun’da 10 bine yakın) ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum.Sizler vasıtasıyla Giresun genelinde her işverene sesleniyoruz, Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun” şeklinde konuştu.