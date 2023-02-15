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Yaşam Burası ev değil cephanelik
Yaşam

Burası ev değil cephanelik

Muğla'da bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Söz konusu kişinin evinde adeta cephanelik bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 13:15:00 -
Burası ev değil cephanelik

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar mahallesinde E.B isimli şahsın evinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancaları satma arayışında olan şahıs Jandarma tarafından yakandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesi Salihpaşalar Mahallesinde ikamet eden şahsın evinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancaları satma arayışı içerisinde olduğu bilgisini alan Jandarma ekipleri eve operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 169 adet piyade tüfeği fişeği, 1 adet baretta marka tabanca ve şarjörü, 1 adet glock mini marka tabanca ve şarjörü, 1 adet combact master marka tabanca ve şarjörü, 1 adet zoraki 2918-T kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 68 adet av tüfeği fişeği ve 7 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonda şüpheli E.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.B’nin Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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