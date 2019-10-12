Burası Akçakale... Urfalı dayı elinde roketle gezdi! Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, teröristlerin havan saldırısı sonucu 8 vatandaşımız şehit düşmüştü. Bölgede yaşayan bir vatandaş, ilçeye isabet eden ama patlamayan havan toplarından birini eline alıp yürümeye başlayınca, görenlerin ağzı açık kaldı.

Türkiye'nin Suriye Milil Ordusu'yla birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, teröristlerin vicdansız yüzünü bir kez daha gösterdi. Sivilleri vurdular YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'de yuvalandıkları mağaralarından Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı yaptı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine isabet eden havan top mermileri nedeniyle 8 vatandaşımız şehit düştü. Havan mermisini elinde taşıdı Akçakale'de yaşayan bir vatandaş, ilçeye isabet eden ama patlamayan bir havan mermisini eline alıp yürümeye başladı. Yaşlı adamı gören mahalle sakinleri, mermiyi elinden bırakmasını söyledi. Elinde roket mermisiyle gezen adamı gören vatandaşlar büyük korku yaşadı.

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