Buram buram cehalet! Ömür Gedik'in 'suni et' propogandası elinde patladı

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Ömür Gedik, Haber Global canlı yayınında konuştu.

'Et yemek istiyorum ama...'

Okan Bayülgen'in "Suni etin yaygınlaşmasını istiyor musun?" sorusuna, "Çok istiyorum çünkü et yiyelim ama hayvanlar ölmesin. Aslında et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum." diyerek cevap verdi.

Daha ne istediğini bilmiyor!

Programın konuklarından Koray Aydın, Gedik'e, "Suni etin içinde ne var?" diye sordu. Suni etin içinde ne olduğunu bilemeyen Gedik, cahilliğini gizlemek için, önce, "Çip var, çip" cevabı ile şaka yapmaya çalıştı. Gedik ardından, "Sanırım labaratuarda üretiyorlar." dedi.

Ömür Gedik, Koray Aydın'ın "Yani kimyasal olacak." sözleri karşısında ise dondu kaldı.