Burak Yılmaz'ın sahalara tekrar dönüş tarihi açıklandı!
Burak Yılmaz'ın, sahalara geri dönüş zamanı belli oldu.05 Eylül 2019 Perşembe 15:01
Beşiktaş'ta sol ayağındaki sakatlığı büyük oranda atlatan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz'ın, sahalara geri dönüş zamanı belli oldu. Tecrübeli futbolcunun, milli arada tedavi ve çalışmalarını sürdürüp 5. haftadaki Başakşehir maçıyla birlikte ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.
GAZİŞEHİR MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK
Burak Yılmaz’ın, sakatlığının tekrarlamaması için sorununu tamamen atlatıp ardından takıma katılması bekleniyor. Burak’ın, milli ara sonrasında Beşiktaş’ın Gazişehir’le oynanacak karşılaşmada da dinlendirilmesi, tam hazır olarak takıma 5. haftadaki Başakşehir mücadelesiyle birlikte geri dönmesi planlanıyor.
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