0553 313 94 23

Burak Yılmaz'ın sahalara tekrar dönüş tarihi açıklandı!

Burak Yılmaz'ın, sahalara geri dönüş zamanı belli oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:01
Burak Yılmaz'ın sahalara tekrar dönüş tarihi açıklandı!

Beşiktaş'ta sol ayağındaki sakatlığı büyük oranda atlatan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz'ın, sahalara geri dönüş zamanı belli oldu. Tecrübeli futbolcunun, milli arada tedavi ve çalışmalarını sürdürüp 5. haftadaki Başakşehir maçıyla birlikte ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

GAZİŞEHİR MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK

Burak Yılmaz’ın, sakatlığının tekrarlamaması için sorununu tamamen atlatıp ardından takıma katılması bekleniyor. Burak’ın, milli ara sonrasında Beşiktaş’ın Gazişehir’le oynanacak karşılaşmada da dinlendirilmesi, tam hazır olarak takıma 5. haftadaki Başakşehir mücadelesiyle birlikte geri dönmesi planlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:01
  1. Burak Yılmaz
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Bilgiç: "OMÜ’de teknolojik ve inovatif ekosistem gittikçe güçleniyor"
    1. Rektör Bilgiç: "OMÜ’de teknolojik ve..
    2. Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı..
    3. 10 binlerce polisin mesai saatleri..
    4. Kayseri yeni eğitim öğretim yılına..
    5. Sultangazi’deki cinayetin zanlısı..
    6. Milli kaleciye milli görev
    7. "Umuda Kapı Açıyorum Hayata..
    8. Dink cinayeti davası
    9. Avrupa şampiyonunun adı üst geçide..
    10. Fuarın en güzeli "Sarıkız" seçildi
    11. CHP'den "yeni eğitim öğretim yılı"..
    12. Gelir testi nereden yapılır? Gelir..
    13. Beşiktaş'tan Diaby'nin boyu..
    14. Asansörü 12 günde yıkamadılar
    15. Başkan Demirtaş: “Halkımızın huzuru..
    16. Yozgat’ta 10. Gıda Tarım ve..
    17. Karabük'te saman yüklü kamyonda..
    18. Domaniç’te nesli tükenme tehlikesi..
    19. Çatı yangını korkuttu
    20. Opr. Dr. Çağlar: “İdrar kaçırmada..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'