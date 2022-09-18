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Spor Burak Yılmaz'ın o hareketi olay oldu
Spor

Burak Yılmaz'ın o hareketi olay oldu

Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz bu haftaki röportajını Türkçe verirken, tercümanı ise Oğuzhan Özyakup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 13:09:00 -
Burak Yılmaz'ın o hareketi olay oldu

 

Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, son dönemlerde attığı gollerin yanı sıra ülke basınıyla yaşadığı sorunlarla da dikkat çekiyor.

Bir önceki hafta maç sonu röportajına çıkmadığı için eleştirilen Yılmaz, bu haftaki söyleşiye takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup ile çıktı.

Anadil seviyesinde Felemenkçe bilen Özyakup, Burak'ın tercümanlığını yaparken, Burak ise geçen haftaki röportaja çıkmamasını, "İngilizce röportaj yapmam istendi, duygularımı tam anlatamayacağım için röportaja çıkmadım." diyerek savundu.

Öte yandan Fortuna Sittard, Excelsior'u 1-0 mağlup etti.

 

 

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