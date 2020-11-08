  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Burak Yılmaz'ın golleri Lille'i mağlubiyetten kurtaramadı
Spor

Burak Yılmaz'ın golleri Lille'i mağlubiyetten kurtaramadı

Burak Yılmaz'ın 2 gol attığı, Yusuf Yazıcı'nın 1 gol pası verdiği maçta Brest'e 3-2 kaybeden Lille, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:20:00 -
Burak Yılmaz'ın golleri Lille'i mağlubiyetten kurtaramadı

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Lille, deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu.

Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Brest, 15. dakikada Ronael Pierre-Gabriel, 19. dakikada Romain Perraud ve 42. dakikada Irvin Cardona'nın golleriyle 3-0 öne geçti.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Burak, Yusuf Yazıcı'nın pasında 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Lille, kalan dakikalarda beraberliği sağlayacak golü bulamayınca bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşayan ve ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.

Lille, bu sonuçla 19 puanda kaldı. Brest ise puanını 12'ye yükseltti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti
Gündem

Başbuğ'dan büyük beğeni toplayan Biden tweeti

Eski asker güvenlik ve terör uzmanı Çoşkun Başbuğ, Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesine ilişkin çıkan tartışmalara nokta koyacak bir açıklam..
Macron İslam'ı hedef almıştı! Saldırının ardından 'yasak ilişki' çıktı
Dünya

Macron İslam'ı hedef almıştı! Saldırının ardından 'yasak ilişki' çıktı

Fransa'da kilise önünde papazı vuran saldırganın, karısının papaz Nikolaos Kakavelakis'le yasadığı ilişkiden dolayı saldırı gerçekleştirdiği..
Azerbaycan ordusu geliyor! Ermeniler kenti boşaltıp kaçıyor
Gündem

Azerbaycan ordusu geliyor! Ermeniler kenti boşaltıp kaçıyor

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler görüntülendi.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay