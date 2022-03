Burak Yılmaz'dan Ronaldo açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Kaptanı Burak Yılmaz, Portekiz maçı öncesi Dragao Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok zor bir kura çektik"

"Çok zor bir kura çektik. Portekiz'le Porto'da oynamak çok farklı. Onlarda dünyanın en iyi oyuncusu ve ona yakın oyuncuları olduğunu görüyoruz. Saygımız büyük."

"Bizim de hayallerimiz var"

"Buraya elenmiş diye düşünerek gelmedik. Bizim de hayallerimiz var ve Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz."

"İnşallah yarın günümüzde oluruz"

"Tek maç, eleme maçı. Her an her şeyin olabileceği bir maç. İnşallah yarın günümüzde oluruz ve kazanan taraf biz oluruz."

"Ronaldo dünyanın en büyük oyuncusu"

"Cristiano Ronaldo, benim için dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu."

"Avrupa Şampiyonası'na da çok iyi durumda gittik"

"Avrupa Şampiyonası'na da çok iyi durumda gittik. Futbol, günlük gelişen bir durum. Arkadaşlarımızın gerçekten çok istediğini görüyorum. Her şeyimizle maça hazır olduğumuzu düşünüyorum."

"Laf olsun diye buraya gelmedik"

"Laf olsun diye buraya gelmedik. Kaybedebiliriz de. En başta söylediğim gibi, biz hiçbir şeyi kabul ederek gelmedik. Kaybedersek de kabul ederek kaybetmeyeceğiz."