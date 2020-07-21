Burak Yılmaz’a Fransa'dan talip çıktı
Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz'a Fransa ekiplerinden Lille talip oldu. Sportif direktör Luis Campos, yıldız futbolcu ile İstanbul'da masaya oturdu.
Bu sezon Beşiktaş ile 25 Süper Lig maçına çıkan ve 13 gol, 7 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz ile Fransa Ligue 1 kulübü Lille yakından ilgileniyor.
Özellikle Lille’in sportif direktörü Luis Campos’un 35 yaşındaki golcüyü çok beğendiği ve transfer etmek istediği öğrenildi.
Ekonomik sorunlar nedeniyle oyuncularına ödeme sıkıntısı yaşayan Beşiktaş’ta önemli miktarda alacağı bulunan kaptan Burak Yılmaz, bonservisini alması ve serbest kalması durumunda önümüzdeki yıl Fransa’da forma giyecek.