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Spor Burak Yılmaz'a Fransa'da coşkulu karşılama
Spor

Burak Yılmaz'a Fransa'da coşkulu karşılama

Fransa takımlarından olan Lille'de çok güzel bir sezon geçirerek 15 gol 5 asist yapan Milli yıldızımız Burak Yılmaz, sabah antrenmana gelirken Fransız taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 13:52:00 -

Fransa'da şampiyonluğa giden Lille'de taraftarlar, tesislere arabasıyla giriş yapan milli golcü Burak Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

 "O bir kahraman"

Bu sezon attığı 15 gol ve yaptığı 5 asistle takımın yıldızı olan 35 yaşındaki santrfor, bugün yapılan antrenana gelirken Lille taraftarlının sevgi gösterisiyle karşılandı. Türk bayrağı da açan futbolseverlerin "O bir kahraman" diye bağırdığı da görüldü.

"Kral" lakabıyla tanınan golcü futbolcuya tezahüratlar yapan taraftarların yoğun ilgisi Burak Yılmaz'ı da mutlu etti.

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