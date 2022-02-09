Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılmaya hazırlanan Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor. İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın da kadrosuna katmak istediği milli futbolcu, yeniden Beşiktaş forması giymek istiyor.

Yılmaz'ın eski kulübüne dönmek konusunda ısrarlı olduğu vurgulandı

Akşam'ın haberine göre, Burak Yılmaz'ın eski kulübüne dönmek konusunda ısrarlı olduğu vurgulandı. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a dönmesindeki etkenin siyah-beyazlıların gelecek sezon için Şenol Güneş'i göreve getirmeye hazırlanması olarak gösterildi. Tecrübeli futbolcu kariyerinin en parlak günlerini Şenol Güneş ile birlikte geçirmişti.

2 kez gol kralı oldu

Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de 2 kez gol krallığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarınsa Süper Lig'in en golcü ismi oldu. Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in öğrencisi olarak 108 maçta forma giydi. Tecrübeli santrafor, Şenol Güneş döneminde 69 kez ağları sarstı. Burak Yılmaz takım arkadaşlarına 14 asist yaptı.