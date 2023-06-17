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Spor Burak Yılmaz Süper Lige geri döndü! Futbolculuğu bırakmıştı işte yeni işi...
Spor

Burak Yılmaz Süper Lige geri döndü! Futbolculuğu bırakmıştı işte yeni işi...

Yeniakit Publisher
2023-06-17 00:27:00 -
Burak Yılmaz Süper Lige geri döndü! Futbolculuğu bırakmıştı işte yeni işi...

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş görevinden ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş görevinden ayrılmıştı. Burak Yılmaz'ın bu göreve getirileceği için yolların ayrıldığı öğrenilen Bayram Bektaş'ın ardından Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma sağlandı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz ile her konuda anlaşma sağladı. Önümüzdeki sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak Burak'ın bu akşam yapılan görüşmede şartları kabul ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında konuşan Burak Yılmaz, "Buraya Şenol Hocamın yanından geldim. Bizimle ilgili bazı düşünceleri vardır tabii ki ama bunu bizimle paylaşmadı. Biz beraber oluruz, olmayız ama onunla ilişkimiz devam eder. Diğer hocalarım da böyle. Hocamın aklında benimle ilgili bir şey olduğunu biliyorum. Şartlar oluşur ya da oluşmaz... Projenin önemli olduğunu söyledim. Proje için de sabır olması gerek. Olur olmaz hayırlısı." demişti.

Beşiktaş yönetiminin Burak Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.
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