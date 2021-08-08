Burak Yılmaz Lille'yi sırtladı
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, deplasmanda Metz ile 3-3 berabere kaldığı maçta Burak Yılmaz 90+6'da attığı golle takımına 1 puanı kazandırdı.
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, yeni sezonun ilk haftasında Metz'e konuk oldu.
Lille, deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Burak Yılmaz'ın 90+6'da attığı golle 3-3 berabere kaldı. Metz'in gollerini 31 ve 52'de Fabien Centonze, 41'de Matthieu Udol kaydetti.
Lille'nin gollerini 23'te Sven Botman, 81'de Jonathan Ikone ve 90+6'da Burak Yılmaz attı.
Yusuf Yazıcı'dan asist
Botman'ın golünün asistini milli futbolcu Yusuf Yazıcı yaptı.
Evsahibi ekipte Boubakar Kouyate, 56'da Burak Yılmaz'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.
Yoluna yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec ile devam eden son şampiyon Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90'ar dakika oynadı.
Maça 11'de başlayan Yusuf Yazıcı ise 61'de yerini Jonathan Ikone'ye bıraktı.