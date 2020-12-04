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Spor Burak Yılmaz Lille'i yine kurtardı
Spor

Burak Yılmaz Lille'i yine kurtardı

Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Sparta Prag'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 yenip gruptan çıkmayı garantiledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:07:00 -
Burak Yılmaz Lille'i yine kurtardı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Sparta Prag'ı konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 80. ve 84. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Sparta Prag'ın tek sayısını ise 71. dakikada Krejci kaydetti.

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Lille, H Grubu'nda liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Üçüncü mağlubiyetini alan Sparta Prag ise 6 puanla turnuvaya veda etti.

Lille, gelecek hafta Celtic deplasmanına konuk olacak. Sparta Prag ise Milan'ı ağırlayacak.

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