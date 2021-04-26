  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Burak Yılmaz Lille'i liderliğe taşıdı
Spor

Burak Yılmaz Lille'i liderliğe taşıdı

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille 2-0 geriye düştüğü maçta, Burak Yılmaz'ın olağanüstü performansı ile 3-2'lik skorla maçı kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 00:24:00 -
Burak Yılmaz Lille'i liderliğe taşıdı

Ligue 1'in 34. haftasında Lille, Lyon'un konuğu oldu. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Lyon 20. dakikada Islam Slimani ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada ise Jose Fonte'nin kendi kalesine attığı golle Lyon skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu skorun ardından Burak Yılmaz fırtınası esti.

45. dakikada uzak mesafeden muhteşem bir frikik golüne imza atan Burak Yılmaz, farkı bire indirdi ve ilk yarı sonunda Lyon soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Lille bu kez Jonathan David ile golü buldu ve skor 2-2'ye geldi. Bu golün asisti de Burak Yılmaz'dan geldi.

Gol Burak'tan asist Yusuf Yazıcı'dan!

85. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz hızla rakip kaleye ilerledi ve vuruşunda topu ağlara gönderdi. Lille tarihi maçta Lyon deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Burak Yılmaz 2 gol ve 1 asistle geceye damga vurdu.

Lille böylece puanını 73 yaparken, PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Türk iş adamını kullanan Bill Gates, Türkiye'den toprak alıyor! Bakırköy'ün 2 katı, Maltepe'den daha büyük bir alanı...
Gündem

Türk iş adamını kullanan Bill Gates, Türkiye'den toprak alıyor! Bakırköy'ün 2 katı, Maltepe'den daha büyük bir alanı...

Koronavirüs şüphelisi Bill Gates'in, İstanbul'un Bakırköy'ün yüzölçümün 2 katı, Maltepe ilçesinden ise daha büyük bir alan olmak üzere Türki..
Mansur Yavaş da işin içinde! İşte rüşvet skandalının ses kaydı
Gündem

Mansur Yavaş da işin içinde! İşte rüşvet skandalının ses kaydı

Ankara'da eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay