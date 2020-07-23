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Spor

Burak Yılmaz Lille’de ne kadar maaş alacak?

Burak Yılmaz, Fransa'nın Lille takımına transfer oluyor. Beşiktaş ile yollarını ayrılacak olan tecrübeli golcünün Lille’de ne kadar maaş alacağı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:03:00 -
Burak Yılmaz Lille’de ne kadar maaş alacak?

İlerleyen yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Burak Yılmaz'a en ciddi teklif Lille'den gelmişti.

Fransız takımının sportif direktörü Luis Campos, İstanbul'da görüştüğü tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Burak için 2.5 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkaran Lille, oyuncudan bonservisini kendisinin almasını istedi.

Bununla birlikte 35 yaşındaki yıldıza Beşiktaş'tan alacağı olan 12 milyon TL'nin yarısını karşılama sözü verildi.

36 milyon TL'lik maliyetten kurtuldu

Beşiktaş yönetimi, Burak alacağının 6 milyon TL'sini bırakınca bu transfere onay verdi.

Yıldız futbolcunun gidişiyle birlikte siyah-beyazlılar önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu.

Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 25.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı.

Alacağının yarısını bırakmasının ardından Kartal'ın kasasında kalan para 36 milyon TL civarında.

Burak Yılmaz yabancılık çekmeyecek

Burak Yılmaz, Lille'de neredeyse hiç yabancılık çekmeyecek. Yeni takımında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek olan yıldız futbolcu, böylece uyum sorununu da en kısa sürede ve en hafif şekilde atlatma fırsatını yakalayacak.

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