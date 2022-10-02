Burak Yılmaz hakkında şok iddia! Tek tek yanıtladı...

Kariyerine Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında devam eden Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına cebinden prim verdiği iddialarına ateş püskürdü.

2 yıl önce Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa ulaştıktan sonra bu sezon başı Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz gollerine Hollanda'da devam ediyor. Çıktığı 7 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösteren 37 yaşındaki veteran golcü, ESPN Hollanda televizyonundan Yordi Yamali ile yaptığı röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...

Fortuna Sittard'daki ilk sürecin hakkında düşüncelerini alabilir miyim?

Sonuçlar açısından kötü gitti. 7 maç oynadık, ikisine başlayamadım. 5 maç oynadım, 4 gol attım. Ama gol atmak mı daha önemli yoksa kazanmak mı diye sorarsanız, tabii ki kazanmaktır. Örneğin, çok fırsat kaçırdığım ama takım arkadaşımın gol atıp 3 puan aldığımız son maç. Her maçın böyle geçmesini istiyorum.

Hollanda Ligi kaliteli. Burada herkes futbol oynamaya çalışıyor, bu çok değerli bir şey. Sadece savunma yapan veya bir puan için oynayan olumsuz bakış açısına sahip bir takım yok. Takımlar futbol oynamaya çalışıyor, bu çok güzel bir şey.

TÜRKİYE İLE HOLLANDA ÇOK FARKLI

Hocalığa geçiş sürecimde bir şeyler öğrenmek için buraya geldim. Benim için Hollanda da Brezilya gibi bir futbol ekolü. Türkiye ile Hollanda arasında çok fark var. Burada iyi de olsanız da kötü de olsanız herkes futbol oynamaya çalışıyor. İnsanlar bunu bir oyun olarak görüp eğlenmeye çalışıyor. Türkiye'de bu durum tam tersi. Hayat tamamen galibiyet ve mağlubiyete bağlı. Kaybedersen dünyanın sonu, kazanırsan kralsın.

Fortuna'nın kötü başlangıcı sonunda teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrıldı...

Tamamen kulüp yönetim kurulu tarafından alınmış bir karar. Sonuçta ben burada sadece bir çalışanım. Üstümde başkan ve teknik direktör var ve sizin de sahibiniz var. Benimle alakası olmayan ve futbolda olan bir karar bu. Ama 3 maçta 10 gol yedik, üçünü de kaybettik, bu karara etki etmiş olmalı. Sjors yetenekli ve genç bir antrenör ve hırsları var.

SJORS ULTEE İLE BİR SORUNUM OLMADI

Bugün Sittard'da işe yaramadı, yarın muhtemelen yeni bir meydan okuma olacak ve ona bu konuda bol şans diliyorum. Aramızda bir sorun olduğunu hiç düşünmedim. Tabii ki onun veya etrafındakilerin bu konuda ne dediğini bilmiyorum ama hocayla kötü bir deneyimim olmadı. Şimdi yürüdüğünü görebilseydim, Ona sarılırdım.

TAKIMA PRİM VERDİĞİM ÇOK ÇİRKİN VE YALAN

- Medyada takımın antrenörü olduğun, ilk 11'i senin belirlediğin yazıldı. Bunların ne kadarı gerçek?

Bu kesinlikle doğru değil. İlk 11'i ben yapmıyorum. Çok ayıp bir kere bu. İnsanların bunu söylemesi çok utanç verici. Her durumda teknik direktörlere çok saygısızlık. Bu mesajlar beni hayal kırıklığına uğrattı. Takıma cebimden 100 Euro prim sözü verdiğim falan çok ayıp. Bunların ikisi de tamaman yalan şeyler. Bu çok utanç verici, hem başkana hem de teknik direktöre.

TÜRK OLARAK BU ŞANSLARA SAHİP OLDUM

- Bu iddialar neden çıkıyor?

Sonuçta ben 5 senelik bir sözleşme imzaladım. Bir Türküm, bir Türk olarak bu şansa sahip oldum. Bunun bazı insanlara fazla geldiğini görebiliyorum, anlayabiliyorum. Saygı da duyuyorum. Ama insanlar bilsin ki benim için Hollanda futbolu çok değerli, dünyada bir ekol. Ve en iyi arkadaşlarım Hollandalı. Wesley Sneijder, Andre Van Alphen, Sven Botman... Ve ben buraya seve seve, sizlerden bir şeyler öğrenmeye geldim. 2 sene Fransa'da yaşadım, şimdi de Hollanda'dayım. Çin'de de oynadım. Kültürleri geziyorum. Hocalığa başlangıç için Hollanda'ya gelmeyi çok istedim.

- Fransa'da böyle bir şey yaşadın mı?

Fransa'da biz PSG önünde şampiyonluk yaşadık. Her şey çok güzeldi. Burada da eleştirilmeyi, övgüyü futbolun bir güzelliği olarak görüyorum. 'Burak her şeyi yapıyor, primi veriyor, 11'i yapıyor' sözlerine çok üzüldüm. Ben Fortuna Sittard için 2 sene sadece bir oyuncuyum, bir oyuncudan fazlası değilim.

"TOP TOPLAYICI ÇOCUĞUN GÖREVİ TOPU BANA ATMAKTI"

- Türkiye'deki Burak ile buradaki Burak aynı mı?

Asla değişmem, hiç değişmedim. Heerenveen'de bir top toplayıcıdan topu biraz sert şekilde aldım. Son dakikada ve 2-1 gerideyiz. O çocuk yüzünde geniş bir gülümsemeyle bana bakıyor ve topu tutuyor. Aslında, topu bana atmalıydı. O yapmadı ve sonra insanlar beni eleştirdi. Çocuğa saygısızca davrandığımı söylüyorlar ama oradaki görevi topu bana atmak. Bu öfke ve stresle topu biraz daha sert alıyorum ve fail benim. O çocuğa saygısızlık olup olmadığını yargılayamam, ama biraz da o çocukla ilgili olması gerekmez mi? Bu eleştiriye bile saygı duyuyorum, benim kalibremde bir oyuncu belki de bunu yapmamalıydı.

"16 YAŞINDA NEYSEM, 37'DE DE OYUM"

- Yeni teknik direktör Julio Velazquez'i siz mi seçtiniz?

Böyle sorman çok güzel oldu. Daha önce hiç tanımıyordum. İlk defa burada gördüm. Çok değerli, futbolla yaşayan, enerjisini bize yansıtan bir hoca. Onunla birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum. Hiçbir zaman değişmeyeceğim. 16 yaşında neysem 37 yaşında da oyum. Sahada her zaman agresif, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan biri olacağım. Ama saha dışında ben bir babayım, iki kızım var, sakinim. Hakkımda çok yanlış haberler çıktı. Bunlara cevap verdim ama bir daha da kimseye cevap vermeyeceğim. Tamamen futboluma konsantre olacağım. Hollanda futbolundan bir şeyler öğrenmek için buradayım. Sizlerden bir şey öğrenmek için buradayım, lütfen sizler de bana kucak açın ve destek verin. Ben de elimden geldiğince sizleri mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Fortuna tabiki ligde kalacak.