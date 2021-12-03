Burak Yılmaz futbolu bırakıyor mu? Burak Yılmaz kimdir?

Fransa Ligue 1'de performansı ile dikkat çeken Burak Yılmaz'ın hayalindeki takım ortaya çıktı. Lille formasıyla 52 maça çıkan ve 22 gol kaydeden milli futbolcunun gönlü Türkiye'de...

Burak Yılmaz futbolu bırakıyor mu?

Ajansspor'un haberine göre; Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyen Yılmaz futbolu Adana Demirspor'da bırakmak istiyor. Öte yandan; Yılmaz'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Asbaşkan Metin Korkmaz ile de ikili ilişkisi çok çok iyi durumda. Adana Demirspor'a ciddi bir sempatisi olan ve babası da Adanalı olan 36 yaşındaki forvet Mavi Şimşekler'in 1. Lig şampiyonluğunu sosyal medya hesabı Twitter'da kutlamıştı.

Burak Yılmaz kimdir?

Burak Yılmaz 15 Temmuz 1985'te Antalya'da dünyaya geldi. Kariyeri boyunca beş ayrı takım (Beşiktaş J.K.: 2007-08; Fenerbahçe S.K.: 2008-09; Trabzonspor: 2011-12; Galatasaray S.K.: 2012-13, 2013-14, 2014-15; Lille OSC: 2021-22) formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması’nda oynama başarısı gösteren ilk Türk oyuncu olmuştur.

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

2016 yılından Galatasaray'dan ayrılan ve Çin ligi ekibi Beijing Guoan'a imza atan Burak Yılmaz ardından 2017-2019 sezonlarında Trabzonspor forması giydi. 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturan Burak Yılmaz 1 Ağustos 2020'de Fransız ekibi Lille'e imza attı.