Burak Yılmaz çare bulamadı... Durum vahim
Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kayserispor ile 9 maçta 2 galibiyet elde etti.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da 9 maç önce göreve getirilen Burak Yılmaz; sarı kırmızılı takım ile çıktığı 9 müsabakada 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Kayserispor başında çıktığı 9 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Burak Yılmaz, 2 kez de sahadan galibiyet ile ayrıldı. Yılmaz, ligde Başakşehir ve Ankaragücü maçlarından galibiyet ile ayrılırken Antalyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor ile berabere kaldı.
9 maçta 10 puan toplayan sarı kırmızılılar, Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından da yenilgi ile ayrıldı.
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