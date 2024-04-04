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Spor Burak Yılmaz çare bulamadı... Durum vahim
Spor

Burak Yılmaz çare bulamadı... Durum vahim

Yeniakit Publisher
2024-04-04 12:44:00 -
Burak Yılmaz çare bulamadı... Durum vahim

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kayserispor ile 9 maçta 2 galibiyet elde etti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da 9 maç önce göreve getirilen Burak Yılmaz; sarı kırmızılı takım ile çıktığı 9 müsabakada 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Kayserispor başında çıktığı 9 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Burak Yılmaz, 2 kez de sahadan galibiyet ile ayrıldı. Yılmaz, ligde Başakşehir ve Ankaragücü maçlarından galibiyet ile ayrılırken Antalyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor ile berabere kaldı.

9 maçta 10 puan toplayan sarı kırmızılılar, Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarından da yenilgi ile ayrıldı.

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