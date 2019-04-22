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Seçim 2019 Sayfası

Burak Yılmaz attı, Beşiktaş zirveye tutundu!

Süper Lig 29. hafta kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

22 Nisan 2019 Pazartesi 23:48
Burak Yılmaz attı, Beşiktaş zirveye tutundu!

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini 31. dakikada Domagoj Vida ve 87. dakikada frikikten Burak Yılmaz atarken Sivasspor'un sayısını 45. dakikada Diabate kaydetti.

Beşiktaş'ı DG Sivasspor deplasmanında attığı harika serbest vuruş golüyle galibiyete taşıyan Burak Yılmaz, 11 maçta 9. golüne imza attı.

Bu sonucun ardından peş peşe 5. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Beşiktaş puanını 56'ya çıkararak lider Başakşehir ile puan farkını 6'ya, Galatasaray ile 3'e indirdi. Sivasspor ise 35 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sivasspor ise Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Ndinga (Dk. 90 Kone), Douglas, Emre Kılınç (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Diabate

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel (Dk. 46 Necip Uysal), Dorukhan Toköz, Hutchinson, Lens (Dk. 87 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, Kagawa (Dk. 68 Güven Yalçın), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 31 Vida, Dk. 87 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 45 Diabate (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Vida, Dk. 40 Medel, Dk. 90+5 Gökhan Gönül  (Beşiktaş), Dk. 40 Papp (Demir Grup Sivasspor)

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 23:48
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