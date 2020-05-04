Burak Özçivit’in paylaşımına yoğun ilgi

Burak Özçivit, başrolünü oynadığı “Kuruluş Osman” dizisinin çekimlerine tam gaz devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın çok zor günler geçirdiğine vurgu yapan Burak Özçivit, mesajında sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve umut dolu sözler sarf etti.

Öte yandan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

Ünlü oyuncunun geçen ay 1 yaşına basan oğlu Karan’la ilgili “canımın canı” notuyla yaptığı son paylaşımı da sosyal medyayı salladı.

Instagram'da 14.9 milyon takipçisi olan Özçivit’in paylaştığı fotoğrafta televizyonun önündeki koltuk da çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun çocuk sahibi olan takipçileri “Koltuk Karan’ın televizyona yaklaşmasını engellemek için oraya konulmuştur” yorumlarını yaptı.