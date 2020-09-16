Burak Özçivit'den Kuruluş Osman açıklaması: Senaryo gereği...

Diriliş Ertuğrul’un devam niteliğindeki tarihi dizi olan Kuruluş Osman’da Osman Bey rolünü oynayan Burak Özçivit, yeni tarzıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Eşi Fahriye Evcen ile bir mekan çıkışında TV 100 kameralarına konuşan Burak Özçivit, yeni tarzına ilişkin ‘Tavsiye ediyorum’ dedi.

Muhabirin ‘Yeni tarzınızı nasıl buldunuz?’ sorusuna cevap veren Burak Özçivit, ‘Tavsiye ediyorum. Senaryo gereği saçı kestirdik. Gerçek hayatta da rahat oluyor. Sette zor geçti. Pandemi süreci biraz zorlu oldu’ ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi usta isimlerle reytingleri patlatmayı hedefleyen Kuruluş Osman’ın 2. sezon fragmanı da yayınlandı.

Dizinin yeni sezonda Diriliş Ertuğrul etkisi yapması bekleniyor.