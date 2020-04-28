Burak isminin anlamı nedir? Burak ne anlama geliyor?
Burak isminin anlamı nedir? Burak ismi Twitter’da gündem olması nedeniyle vatandaşlar Burak adının ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Peki Burak isminin anlamı, Burak ne demektir, Burak ne anlama gelir? İşte Burak adının anlamı.
Türkiye'de yaygın olarak bulunan Burak ismi, manasını ve beraberinde Burak ne demek sorusunu da gündeme getirebilmektedir.
Burak isminin anlamı
Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. – Hz. Muhammedin Mirac’daki bineği. Kur’an’da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir binitin olduğuna dair rivayetler vardır.
Burak ismi Arapça kökenlidir. TDK'da ''Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.'' sözlük anlamı yer almaktadır.
Burak isminin sözlük anlamı
Temiz, berrak