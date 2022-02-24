Burak Elmas'tan şok açıklama: Menajerlere ödenen paralar şaşırttı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde menajerlere ödenen rakamları açıkladı. Özellikle Sekidika için ödenen ücret sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'da 2015 ile 2022 yılları arası 40 milyon euro menajerlere komisyon ödemesi yapıldı. Toplam 51 futbolcu için 66 menajere ödeme yapıldığı aktarıldı.

Galatasaray'da genel kurul üyeleriyle buluşan başkan Burak Elmas, son yıllarda menajerlere ödenen rakamları da açıkladı. Açıklanan ücretler sosyal medyada gündem oldu. 7 yıllık süreçte 39 milyon euro sadece menajerlere ödendiği öğrenilirken sarı-kırmızılı taraftarlar bu olaya çok sinirlendi.

MENAJERLERE 40 MİLYON EURO

Elmas'ın açıklamalarına göre; Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde menajerlere 13 milyon euro ödendi. Sarı-kırmızılılarda bir önceki yönetim dönemi olan Mustafa Cengiz döneminde ise menajerlere 23 milyon euro ödeme yapıldı. Galatasaray'da Burak Elmas döneminde ise menajer ücreti olarak 4 milyon euro ödendi.

Tüm ücretler KPMG ve Denetim Kurulu'ndan da geçti.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR

Falcao: 3 milyon euro (3 menajer)

Sekidika: 1.6 milyon euro (2 menajer)

Mitroglou: 700 bin euro (2 menajer)

Seri: 550 bin euro (2 menajer)

Nzonzi: 600 bin euro (3 menajer)

(Fanatik)