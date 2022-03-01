Burak Elmas fena saçmaladı!

Çaykur Rizespor maçında oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Gedson Fernandes için, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın son açıklamaları şaşırttı. Orta alanda büyük sıkıntı çeken Sarı-Kırmızılıların başkanı Elmas, "Gedson Fernandes ihtiyacımız olan, önceliğimiz olan bir transfer değildi" açıklamasını yaptı.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında geçtiğimiz yıldan bu yana kıran kırana bir transfer mücadelesi yaşandı.

Özellikle Galatasaray'ın orta sahada görmek istediği Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın son anda devreye girmesiyle Seyrantepe yolunu tutamadı.

Gedson’un gelecek sezon için Beşiktaş’la anlaşması ve bu yılı Rizespor’da kiralık geçirmesi nedeniyle Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yönetim, sarı-kırmızılı camia tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Gedson Fernandes, Rizespor formasıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.

12 KEZ FAUL YAPILDI

Sarı-kırmızılı takımın ağlarına şık bir gol bırakan Gedson Fernandes, karşılaşmada en çok faul yapılan isim oldu.

Portekizli orta sahaya karşılaşmada 12 faul yapıldı.

Opta'nın verilerine göre, Gedson Fernandes, bu alanda istatistik tutulmaya başlandığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında en fazla faule maruz kalan oyuncu oldu.

"İHTİYACIMIZ OLAN BİR OYUNCU DEĞİL"

Öte yandan Portekizli futbolcunun, önceki günkü maçta Galatasaray’a karşı sergilediği performans “Burak Elmas pişman oldu mu?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Ancak Elmas’ın, sarı-kırmızılı kulübün önemli isimleriyle gerçekleştirdiği bir kapalı toplantıda, Gedson Fernandes konusunda “İhtiyacımız olan, önceliğimiz olan bir oyuncu değil.” ifadesini kullandığı öğrenildi.