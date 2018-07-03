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Bünye nasıl güçlendirilir?

Vücudumuza gün içerisinde milyonlarca bakteri ve virüs girer ancak buna rağmen yılda sadece birkaç kez hastalanırız, bazılarımız ise hiç hastalanmazlar.

03 Temmuz 2018 Salı 22:15
Bünye nasıl güçlendirilir?

DOĞRU BESLENMEK:

Bünyemizi daha güçlü ve sağlıklı yapabilecek birkaç örneğe göz atalım:

Brokoli, Kivi, Portakal, Yeşilbiber, Kırmızıbiber: C Vitamini kaynağı,

Fındık, Tahıl, Soya yağı, Şam fıstığı, Ay çekirdeği: E Vitamini kaynağı,

Soğan: Doğal antibakteriyel,

Yengeç, Hindi, İstiridye, Et, Karides, Domates, Enginar: Çinko kaynağı bol olan yiyecekler,

Tavuk, Tahıl, Yumurta ve Tonbalığı, Mantar, Sarımsak: Selenyum kaynağı bol olan yiyecekler,

Fındık, Somon, Tonbalığı: Omega-3 kaynağı bol olan yiyecekler.

Spor

Sık sık spor ve egzersiz yapmak hastalığa yakalanma oranını azaltarak vücudun güçlenmesine yardımcı olur.

NOT: Bedenimizi aşırı yoracak, sert hareketlerden uzak durmamız gerekir aksi halde bünyemize zarar vermiş oluruz.

DÜZENLİ UYKU

Uyku bünyemizi tetikler ve canlanmasına yardımcı olur. Her yaştaki insanın farklı uyku saatlerine ihtiyacı vardır. Ancak düzenli bir uyku alabilmek için yapabileceğiniz şeyler:

Kafein içeren içeceklerden uzak durmak ve sigara içmemek.

STRESTEN UZAK DURMAK

Hayatımızdaki günlük koşuşturmacalar, iş ile ilgili sorunlar, aile sorunları ve bunlar gibi birçok sorun bizim strese yakalanmamızı sağlar ve dahası sağlık problemlerinin oluşmasına yol açar.

Bu gibi strese yol açan sorunlardan uzak durmak mümkün gibi gözükmese de stres ile nasıl başa çıkacağımızı kontrol edebiliriz. Bunun için egzersiz yapabilir, yoga hareketlerini deneyebilir ve de doğru nefes alıp vermeyi öğrenmemiz gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 22:15
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