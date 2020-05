Bünyan’da şehit ailelerine bayram ziyareti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile birlikte şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Şehit ailelerinin Arefe gününü ve bayramını tebrik eden Başkan Altun ve Başkan Koç, kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Başkan Özkan Altun, "Vatanı ve millet uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapan aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetler olan kıymetli ailelerini ziyarete ederek arefe ve Ramazan bayramlarını kutladık. Vatan, bayrak ve ülkemizin birliği uğruna oğlunu, kardeşini, eşini, sevdiğini her biri en değerlisini bu topraklara şehit vermiş ailelerimizin yeri her zaman bizim için farklı olacaktır. Her ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz. Vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine metanet ve sonsuz sabırlar diliyorum. şehit ailelerimizin, gazilerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimizin ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi.

AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ise, “Şehitlerimizin geride kalan anne,baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve Bünyanlı hemşerilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum” diye konuştu.