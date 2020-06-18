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Aktüel

Bünyan’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Bünyan’da Şehit Murat Morkoç Caddesi Ören Bayır mevkiinde havaî elektrik hatları yenileyerek yer altına alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:25:10 -
Bünyan’da elektrik hatları yer altına alınıyor

Bünyan’da Şehit Murat Morkoç Caddesi Ören Bayır mevkiinde havaî elektrik hatları yenileyerek yer altına alıyor.


Yapılan çalışma sayesinde hatlar modernize edilerek bir yandan görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış, bir yandan da kötü hava koşullarından dolayı meydana gelen arızalar minimum seviyeye indirilmiş oluyor.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, çalışma bitene kadar caddenin trafiğe kapalı olacağını hatırlatarak, "Taleplerimizi ve ısrarımızı geri çeviremeyerek ilçemize bu yatırımı gerçekleştiren Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Altun, benzer çalışmanın Ulucami caddesinde de gerçekleştirileceğini hatırlattı.

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