0553 313 94 23

Bünyan Halk Eğitim Merkezi’nin sene sonu sergisi açıldı

Bünyan 2019 eğitim-öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursların yıl sonu sergisi törenle açıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:29
Bünyan Halk Eğitim Merkezi’nin sene sonu sergisi açıldı

Sergiye Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkan Vekili İhsan Urhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik,İlçe Halk Eğitim Müdürü Sinan Gültekin, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

39 kurtsa 393 kursiyerle eğitim yılını tamamladıklarını belirten Bünyan Halk Eğitim Müdürü Sinan Gültekin ,"Ben buradan eğitim öğretim yılı boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kurum öğretmenlerime, usta öğreticilerimize, kursiyerler ve tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca eğitim öğretim dönemi boyunca kurumumuza verdikleri katkılarından ve ilgilerinden dolayı İlçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkan Vekili İhsan Urhan da öğretici ve kursiyerleri tebrik ederek;"Eğitim öğretimin belki de en önemli yanı insanları hayata barışık hale getirmesidir. Bu yönüyle düşündüğümüz zaman, örgün eğitimin yanında yaygın eğitimin de çok önemli bir işlevi olduğunu görürüz. atkılarından ve gayretlerinden dolayı bütün idarecilerimize, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum," dedi.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin iseilçe " Bu yıl açılan kurslara 393 kişi katılmıştır. Bunların yüzde 80’ini kadınlar oluşturmaktadır. Bu kursları açmak için fedakarca çalışan başta Müdürümüz Sinan Gültekin olmak üzere tüm halk eğitim çalışanlarına ve kıymetli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı son dakika Sağlık Bakanlığı personel alımları nasıl yapılacak?
    1. Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı..
    2. Anadolu Ajansı NAWC Kongresinde
    3. Fatih Portakal'a İmamoğlu çağrısı!..
    4. Mesut Mestan’dan üyelere davet
    5. Şeref Has hayatını kaybetti
    6. KKTC Başbakanı Tatar ile Cumhurbaşkanı..
    7. Diyarbakır’da tarım sempozyumu..
    8. Beyşehir’de kursiyerler el emeklerini..
    9. Merkez Bankası rezervleri
    10. İş dünyasına Göbeklitepe daveti
    11. İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    12. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    13. Haliliye’de parklarda ışıklandırma..
    14. Yeşilyurt Belediyespor’da Dursun..
    15. Yüreğir’de kına konakları ve salonlar..
    16. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    17. Türk firmaları Afrika'nın en büyük..
    18. Kayserispor Kaleci Antrenörü..
    19. Acıgöl’de 7.Geleneksel Trap atışları..
    20. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    21. Eğirdir sorunları sohbet..
    22. M3 para arzı arttı
    23. Isparta’daki fuarda birlik ve..
    24. Türk futbolunun acı günü
    25. Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor
    26. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    27. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    28. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    29. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    30. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu