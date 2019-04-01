Bünyan ’da Özkan Altun Kazandı
31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan’da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.01 Nisan 2019 Pazartesi 17:24
31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan’da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.
Belediye Başkan Adaylarının aldığı oy sayıları şu şeklide:
Saadet Partisi Hakan Çelik: 876
BTP Tuğba Akçakoca: 321
BBP Yaşar Özden: 540
CHP Mustafa Navruz: 3667
AK Parti Özkan Altun: 10494
Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:
Saadet Partisi: 1108
Bağımsız Türkiye Partisi:339
Türkiye Komünist Partisi:34
Vatan Partisi: 63
Büyük Birlik Partisi:831
CHP: 4193
AK Parti:11162
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