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Bünyan ’da Özkan Altun Kazandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan’da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:24
Bünyan ’da Özkan Altun Kazandı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bünyan’da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Özkan Altun kazandı.


Belediye Başkan Adaylarının aldığı oy sayıları şu şeklide:


Saadet Partisi Hakan Çelik: 876


BTP Tuğba Akçakoca: 321


BBP Yaşar Özden: 540


CHP Mustafa Navruz: 3667


AK Parti Özkan Altun: 10494


Siyasi Partilerin aldıkları oy sayıları şu şekilde:


Saadet Partisi: 1108


Bağımsız Türkiye Partisi:339


Türkiye Komünist Partisi:34


Vatan Partisi: 63


Büyük Birlik Partisi:831


CHP: 4193


AK Parti:11162

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:24
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