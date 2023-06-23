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Ekonomi Bunun başka bir izahı yok! Faiz çıkınca dolar neden düşmedi?
Ekonomi

Bunun başka bir izahı yok! Faiz çıkınca dolar neden düşmedi?

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:55:00 - 2023-06-23 14:57:07

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, faizle birlikte doların da yükselmesi ve sözde ekonomistlerin yıllardır savunduğu argümanların çürümesine değindi.

Sözde ekonomistler yıllardır faiz artırımı istedi. Dün artırıldı, yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarıldı. Bununla birlikte dolar da fırladı. Faizle birlikte doların da yükselmesi, sözde ekonomistlerin yıllardır savunduğu argümanları çürüttü.

Akit TV'de ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu bu konuya değindi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Önce dediler ki, faiz kardeşim. Faiz faiz faiz. Faiz 8 buçuktan 15'e çıktı. Baktılar dolar da zıpladı, izah edemiyorlar. Sabah radyoda bir profesör hanım efendi, "Bize de soruyorlar faiz çıkınca dolar neden yükseldi?" İşte efendim kem küm... Bir izahat yok. Çıkın bir şeyler söyleyin. "Faizin yüzde 35 olması bekleniyordu, 15 olunca böyle oldu" deyin. Piyasa diyorlar... O zaman şunu kabul etmiş oluyorsunu, piyasayı elinde tutan, piyasadaki argümanları konu mankeni gibi oradan oraya oynatan, kukla oynatır gibi doları oynatan bir dış güçler var. Bunun başka izahı yok. Başka izah yapabilecek varsa yapsın. Buyursun, niye yapamıyorlar?

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