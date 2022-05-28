Bunun adı zulüm! Süresiz nafaka mağdurunun borcu her geçen gün yükseliyor

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5 yıl önce boşandığı eşi ile 2 çocuğuna ödediği süresiz nafaka sebebi ile emekli aylığından elinde aylık 25 lira kalan Abtullah Akçin, içinde bulunduğu durumdan dert yanarak yetkililere seslendi.

Akçin'in, 2017 yılında boşandığı eşine ve 2 çocuğuna ödediği 900 liralık nafaka miktarı, Üretici Fiyat Endeksi doğrultusunda sürekli artarak 4 bin 626 liraya yükseldi. İlaç katılım payını da ödeyince 4 bin 672 lira maaşından her ay elinde 25 TL kalan Abtullah Akçin, "Çok zorlanıyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" dedi.

'Devlet büyüklerinden yardım istiyorum'

30 sene önce Fadime Akçin ile evlenip, 2011 yılında boşanmaya karar verdikten 6 yıl sonra boşanabilen 55 yaşındaki Akçin, şunları söyledi:

İlk zamanlar 300 lira ödüyordum. Şimdi 4 bin lirayı geçti. 2011 ve 2017 yılı arasındaki birikmiş nafakanın icrasını da ödüyorum. Bu ay elime hiç para kalmadı. 2 icra, 4 nafaka ödüyorum.

Normalde kızım SGK'lı olduğu anda nafakanın kesilmesi lazım ama olmadı. Bizim illa mahkemeye vermemiz lazım. Çok zorlanıyorum. Benim gibi birçok mağdur var. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum.