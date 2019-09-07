Bunun adı vahşet! Köpeği av tüfeğiyle vurdular

Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli köyünde 2 gün önce köylüler tarafından bakılan ve 'Kral' ismi verilen sokak köpeği ormanlık alanda kimliğibelirsiz kişi ya da kişilerce yakın mesafeden av tüfeğiyle ensesinden vuruldu.

Köpeği yaralı bulan 13 yaşındaki çocuk, köylülere haberverdi. Köylüler de durumu Düzce Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Derneği'ne bildirdi.

Dernek üyeleri, köye gidip yaralı köpeği teslim alarak veterinere götürdü. Köpeğin çekilen filminde ensesinde çok sayıda saçma olduğu ve derinyaralar açıldığı tespit edildi.

Tedaviye alınan köpeğin durumunun kritik olduğu, yapılan muayenesinde de daha önce kalçasından yine aynı şekilde av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.