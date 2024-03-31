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Gündem Bunun adı hırsızlık! Oy pusulasından Ak Parti'yi kesmişler!
Gündem

Bunun adı hırsızlık! Oy pusulasından Ak Parti'yi kesmişler!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:02:00 -
Bunun adı hırsızlık! Oy pusulasından Ak Parti'yi kesmişler!

İstanbul'un Pendik ilçesinde AK Parti sütunun kesildiği kesik oy pusulaları tespit edildi, tutanak tutuldu. Sandık kurulu ikaz edildi ve yeni pusula temin edildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde AK Parti sütunun kesildiği kesik oy pusulaları tespit edildi, tutanak tutuldu. Sandık kurulu ikaz edildi ve yeni pusula temin edildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak.

Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16'ya kadar oylarını kullanabilecek.

Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 arasında.

AK PARTİ SÜTUNU KESİLDİ

Oy verme işlemleri yurt genelinde tüm hızıyla devam ederken İstanbul'un Pendik ilçesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'un Pendik ilçesinde AK Parti sütunun kesildiği kesik oy pusulaları tespit edildi, tutanak tutuldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Pendik'te yaşanan bu vahim olayın tutanak görüntüleri sosyal medyaya düştü. Kullanıcılar, yaşanan olayın büyük bir skandal olduğunu dile getirdi.

YENİ PUSULA TEMİN EDİLDİ

Yaşanan bu olayın ardından sandık kurulu ikaz edildi ve yeni pusula temin edildi.

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