Bunun adı din düşmanlığı değilse nedir?

Ataklı, YouTube kanalındaki yayınında konuştu.

Sincan Belediyesi'nin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara verdiği dini eğitimi hedef alan Ataklı, "Çocukları beyinsel ölüme doğru itekleyemezsiniz." dedi.

"Bunlar okul öncesi çocukları. Bunları çok iyi niyetliymiş gibi alıyorlar anneler de geliyor, oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar namaz kılıyorlar, Kur'an öğreniyorlar falan. Özellikle cehalet de çok yaygın olunca toplamak ne güzel. Çocuklar oyun da oynuyor dinlerini de öğreniyor filan. Yanlış..." diyen Ataklı, "Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz. Öyle bir numara yapıyorlar ki. Ufacık çocukları alıyorlar kızların başını bağlıyorlar, oğlanların kafasına takkeler öyle bir hava..." ifadelerini kullandı.

Can Ataklı kendi inançsızlığını şöyle aşılamaya çalıştı:

Kardeşim o yaştaki çocuk din konusunu, inanç konusunu, bir takım ibadetleri sadece evde öğrenir. Böyle buralarda oyun adı altında bunları öğretmeye kalkarsan o çocukların beyni körelir. Bunun dinle falan alakası yok. Bu çocuklar bu kafayla büyüdükleri zaman daha sonra para kazanabilecekleri çeşitli mesleklerin teknik konularını öğrenmekte güçlük çeker. Hayata böyle başlatıyorsun. Büyük bir yanlış.

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