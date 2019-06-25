Bunun adı azgınlık! Cami önünde şampanya patlattılar Sokağa dökülen CHP’liler içkili kutlamada sınır tanımadı. Maltepe’de cami önüne konvoy halinde gelen CHP’liler, camiye karşı şampanya patlattı.

Haber Merkezi 31 Mart’ta yaşanan usulsüzlük ve şaibeler sebebiyle yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, yönetimi devralan CHP, soluğu içki masasında aldı. Haçlı başta olmak üzere FETÖ/PKK’nın destek verdiği CHP’li Ekrem İmamoğlu taraftarları seçimin ardından içkili kutlama yaptı. Tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan vatandaşlara hakaret içeren sözler sarfeden CHP’nin ayyaş takımı, Maltepe’de cami önünde konvoyu durdurarak camiye karşı şampanya patlattı. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı, alkolün su gibi aktığı görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekti. Yine seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İSPARK noktaları sapkın gruplar tarafından işgal edildi. İmamoğlu’nun seçimden önce yeşil ışık yaktığı sapkınlar, İmamoğlu’na yönelik desteklerini İSPARK birimlerine astıkları paçavrayla gösterdi.

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