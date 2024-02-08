Bunun adı aç gözlülük! YRP yüzde 2.8’lik oyuyla 2 Büyükşehir, 35 ilçe istemiş

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Aydal, AK Parti’den Sakarya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri ile 35 tane de ilçe belediyesini talep ettiklerini söyledi. Yüzde 2.8 oy oranıyla, ikisi Büyükşehir 37 belediyenin kendilerine verilmesine razı olunmaması üzerine, Aydal kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

Erbakan mutabakat'ı bahane etmişti

Fatih Erbakan, CHP/DEM ittifakı karşısında AK Partinin adayına destek vermemelerinin arka planında, daha önce yaptıkları mutabakata sadık kalınmaması olduğunu öne sürüp, şöyle konuşmuştu: “Bu mutabakat metni sayesinde ilkelerimizin arkasında durduk, başka bir talebimiz olmadı. Ancak üzülerek gördük ki 14 Mayıs için ortaya koyduğumuz mutabakat metninde yazanların tersi ortaya koyuldu. İşte 2024 bütçesi, emeklinin ve dar gelirlilerin içinde bulunduğu durum bunun en önemli göstergeleridir. Zam yağmurları da bunun başka bir göstergesi. İktidarın Gazze konusunda adım atmadığını da üzülerek görüyorum.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO