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Bunu yapmayan düğün konvoyuna katılamayacak

Hollanda'da düğün konvoyunu uyaran polisin darp edilmesiyle harekete geçen Rotterdam Belediyesi, düğün konvoylarına bildirim zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Düğün sahipleri, konvoya katılacak araç ve kişi sayısı konusunda yetkililere ayrıntılı bilgi verecek.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:57
Bunu yapmayan düğün konvoyuna katılamayacak

Hollanda'da, düğün konvoyunu uyaran bir polisin darp edilmesi sonucu belediye harekete geçmişti. Göçmenlerin yoğun olduğu Rotterdam kentinde, gürültü kirliliği ve trafik sorununu önlemek amacıyla, çoğunlukla Türkiye ve Fas kökenli göçmenler tarafından düzenlenen düğün konvoyları için bir dizi önlemler alınacak.

Rotterdam Belediye Meclisi, trafik kurallarının ihlali durumunda, düğün sahibine konvoydaki kişi başına para cezası verilmesi önerisini de tartışıyor.

Polis memuru döbülmüştü

Geçen hafta Rotterdam'da tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle bir düğün konvoyunu durduran polis memuru, konvoydaki bazı kişiler tarafından dövülmüştü. Damat da dahil 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak, polise arkadan saldırdıkları belirtilen 2 zanlı hala yakalanamadı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'e göre, düğün sahipleri, zanlıların kimliği konusunda bilgi vermiyor.

Bu gelişmenin ardından, siyasi partilerin, düğün konvoylarının yasaklanması önerisi Rotterdam Belediye Meclisi'nde ele alındı.

Bildirim zorunluğu geliyor

Belediye yönetimi, Perşembe günü yaptığı toplantıda, düğün konvoylarının yarattığı sorunlara çözüm bulunmasını tartıştı. Aboutaleb, "Kitlesel gösterilerde olduğu gibi düğün konvoyları için de uyulması zorunlu koşullar getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Rotterdam Belediye Meclisi'nde, tamamen yasaklama yerine, Belçika'nın Anvers kentindeki gibi düğün konvoylarına bildirim zorunluluğu getirilmesi benimsendi.

Yetkililere ayrıntılı bilgi verilecek

Aboutaleb, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, zorunlu bildirim sayesinde, düğün konvoyunda işlerin ters gitmesi durumunda belediyenin ilgili biriminin devreye girebileceğini söyledi.

Rotterdam'da hayata geçirilecek uygulama kapsamında, düğün sahipleri 6 hafta öncesinden belediyeye başvurarak, düğün konvoyu konusunda izin isteyecek. Düğün sahipleri, konvoya katılacak araç ve kişi sayısı konusunda yetkililere ayrıntılı bilgi verecek.

Sorumlu düğün sahibi olacak

Konvoyda bir olumsuzluk yaşanması durumunda, polis ve diğer yetkili makamlara karşı düğün sahibi sorumlu olacak.

Düğün konvoyları için bildirim zorunluluğu, bir düre önce Belçika'nın ikinci büyük kenti Anvers'te hayata geçirildi. Flaman kentinde, düğün konvoyu düzenlemek isteyen kişiler 6 hafta öncesinde belediyeye başvurarak izin almak zorunda.

Korna çalma, camdan sarkma ya da trafiği aksatacak şekilde sürüş gibi olumsuzlukların yaşanması durumunda, düğün sahibi, sürücü olsun olmasın konvoydaki her davetli başına 350 euro para cezası ödemek zorunda.

Rotterdam Belediye Meclisi'ndeki sağcı partiler, kuralların ihlali durumunda düğün sahibine, her katılımcı için ayrı ayrı para cezası verilmesini istiyor.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:57
  1. Rotterdam Belediyesi
  2. Ahmed Aboutaleb
  3. Aboutaleb
  4. Hollanda Televizyonu

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