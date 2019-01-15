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Bunu yapanlar insan olamaz! Naylon eritip kedinin gözlerine damlattılar

Antalya'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir kedinin ağzına ve gözüne naylon eriterek damlattı.

15 Ocak 2019 Salı 15:19
Bunu yapanlar insan olamaz! Naylon eritip kedinin gözlerine damlattılar

Antalya'da baktıkları kediyi çevrede göremeyen esnaf harekete geçti. Arama çalışmalarına başlayan esnaf, kediyi iç yakıcı bir halde buldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, naylonu eritip kedinin gözüne ve ağzına damlattı. Ağır yaralanan kedi tedaviye alındı.

Esnaf baktıkları kedi için harekete geçti

Kent merkezindeki Andızlı Mezarlığı'nda gezinen kedinin bakımını, çevre esnafı üstlendi. Esnaf, iki gündür kediyi göremeyince mezarlıkta hayvanı aramaya çıktı. Esnaf kısa süreli aramanın ardından kediyi, gözleri, ağzı ve vücudunun çeşitli yerleri yakılmış halde buldu. Kedi için esnaf Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürülen kedide ağır derece yanık tespit edildi. Burada tedaviye alınan kedi için hayvanseverler de harekete geçti.

"Tam anlamıyla işkence yapılmış''

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin durumunun ağır olduğunu belirterek, enfeksiyon kapmaması için özel kliniğe götürmek üzere barınağa başvurduklarını söyledi. Arife Yanık, kediyi, iyileşmesinin ardından sahiplendirmeye çalışacaklarını anlattı, hayvana bu işkenceyi yapanların yakalanması için çağrıda bulundu. Arife Yanık, "Naylon yakılıp ondan sonra kedinin gözleri ve ağzı başta olmak üzer vücuduna damlatılmış. Tam anlamıyla işkence yapılmış" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:19
  1. Antalya
  2. kediye işkence

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