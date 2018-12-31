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Bunu yapanlar dikkat! 144 Bin TL cezası var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezalarını açıkladı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:26
Bunu yapanlar dikkat! 144 Bin TL cezası var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2019 yılında kesilecek olan para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 oranında artırıldı.

Buna göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri bin 546, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olanlar da 3 bin 93 lira idari para cezası ödeyecek.

Sahte belgelere 12 bin 373 lira ceza

Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara veya belgelerde tahrifat yapanlara ve sahte belge düzenleyenlere yönelik cezalar da 12 bin 373 lira oldu.
Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar, 72 bin 197 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 144 bin 404 lira olacak.

Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlar 18 bin 37 lira ödeyecek.

Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 36 bin 95 lira ceza

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlar; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlar 12 bin 373 lirayla cezalandırılacak. Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda bu ceza miktarı 18 bin 559 lira olarak uygulanacak.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı bin 192 lira, ulaşım araçları için 3 bin 600 lira, iş yerleri ve atölyeler için 12 bin 25 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 36 bin 95 lira olacak.

Denizi kirletenler yüksek ceza ödeyecek

Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına büyük oranlarda artırıldı.
Bu kapsamda, Foça'da 38 bin 282 grostonluk deniz kirliliğine neden olan gemiye 1 milyon 644 bin 742 lira 4 kuruş ceza kesilmişti.
Aynı durumun 2019'da olması halinde bu ihlali yapan gemiye kesilecek ceza miktarı 25 milyon 713 bin 550 lira olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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