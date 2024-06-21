Bunu yapan yandı! Maliyeden 20 milyon TL'lik ceza yolda!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBANI'nı başkasına kiralayanlara yönelik ağır yaptırımlar getirmeyi planlıyor. Böylece kayıtdışılıkla mücadelede çok önemli aşama kaydedileceği düşünülüyor.

HESABINI KİRALAYANLARA 20 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

Yaptığı satışları şirket hesabı yerine ailesi veya başkasının IBAN hesaplarına havale yaptırarak tahsil eden şirketler ile kendisine ait hesabı bunlara kullandıranlara da ağır yaptırımlar geliyor.

Her iki kesime de asgari 30 bin lira-azami 20 milyon lira olmak üzer işleme konu tutarın yüzde 10’u kadar ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek.

POS CİHAZINI BAŞKASINA KULLANDIRANA 90 BİN LİRA

Öte yandan son dönemlerde sıkça gündeme gelen başkasına ait POS cihazını kullananlar ile POS cihazını başkasına kullandıranlara da ağır yaptırımlar öngörülüyor. Bu kapsamda mükellefiyet türüne göre her iki tarafa da 22 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar çıkan miktarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi planlanıyor.