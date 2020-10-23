Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, izin almadan tarım arazilerinin niteliğini bozacak şekilde çalışma yapan 3 şahsa toplamda 49 bin 182 TL ceza yazıldığı bildirildi.

Osmaneli Kaymakamlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için dikkatli olmasını isterken, şu ifadelere yer verdi:

“İlçemizde bulunan tarım arazileri üzerine 5403 sayılı kanun kapsamında izin almaksızın kazı, dolgu işlemi yapmak suretiyle Tarımsal arazilerin niteliğinin bozulmasından dolayı 5403 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanımı kanunun 21. Maddesinin (a) bendi uyarınca Tarımsal arazi üzerinde yaptıkları izinsiz çalışmalar neticesinde 3 Vatandaşa toplamda 49,182,00 TL ceza kesilmiş olup, Vatandaşların Tarım arazileri yapacakları her türlü çalışmalar için ilgili kurumlardan gerekli izinleri almaları gerekmektedir. Vatandaşların izin almaksızın tarım arazilerinin niteliğinin bozulmamasının ve gerekli izinlerin alınmasına müteakiben çalışmalarına devam edebilineceği, izinsiz Tarım arazileri üzerinde çalışma yapan vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri önemle duyurulur”

Kaynak: Bilecik Haber